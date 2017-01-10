П’яний водій втікав від патрульних на своїх двох

10/01/2017 0
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Уночі, 9 січня, близько 2-ї години ночі, патрулюючи на вулиці Слівенській, до інспекторів звернулись громадяни та повідомили, що щойно автомобіль КІА Sportage проїхав на заборонений сигнал світлофора.

Інспектори подали водію відповідний світловий та звуковий сигнал з вимогою про зупинку. Водій зупинив автомобіль та кинувся тікати.

Охоронці порядку наздогнали та затримали чоловіка. У громадянина були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці, результат виявився позитивний – 1,25 проміле алкоголю в крові.

На водія склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора)КУпАП.

Упродовж Різдвяних свят патрульні виявили шістьох водіїв у стані сп’яніння. Інспектори зупинили та склали адміністративні протоколи стосовно 4-х водіїв в алкогольному та 2-х в наркотичному сп’янінні, повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя.

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