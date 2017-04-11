Колишньому водієві Барни, який влаштував стрілянину біля дитячого майданчика, дали нову посаду

11/04/2017 Розмір тексту:

Тернополяни Сверид Олег Іванович та Павелко Олександр Геннадійович перемогли на конкурсі і стали провідним та головним (відповідно) державними інспекторами відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль».

Про це повідомляють на офіційному сайті Державного агентства рибного господарства України, оприлюднюючи результати конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «В» Управління в Тернопільській області (оголошення опубліковано на офіційному веб-сайті Нацдержслужби від 10.03.2017р за №№ 10320-10326), передає Погляд.

Як виявилося, і один і другий переможці мають чим похвалитися зі свого минуло життя.

Олег Сверид є тим самим скандально відомим водієм голови Тернопільської ОДА Степана Барни. Минулого року, будучи напідпитку, тодішній працівник ОДА стріляв з пістолета у дворі будинку, де мешкає. Розслідування завершили, а екс-чиновник відбувся штрафом.

Олександр Павелко свого часу працював заступником командира з кадрового забезпечення роти міліції особливого призначення “Беркут” МГБ. Дані про його корупційні діяння оприлюднили на сайті. Зокрема, 26 серпня 2011 року на території бази РМОП “Беркут” по вул. Галицька, 40 у м. Тернополі Олександр Павелко незаконно одержав неправомірну вигоду у виді талонів на пальне в розмірі 300 літрів бензину А-92 та 80 л дизельного палива на загальну суму 3 717 грн від Хільчука М.І. за приховування факту перебування останнього на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння. За це порушення його притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.172-2 КУпАП з накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 2 550 грн з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 3 717 грн в дохід держави.

Читайте на цю тему:

Білий дім “стоїть на вухах” через інцидент з водієм Барни

Розмахував пістолетом і посвідченням, – відомі нові подробиці у скандалі з водієм Барни

Водій з “білого дому” стріляв у центрі міста. Подробиці