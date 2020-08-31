У перший вересневий день на Тернопільщині буде сонячно і тепло. Денні температурні показники сягатимуть 28 градусів тепла, вночі температура повітря опускатиметься до 10 градусів вище нуля.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по всій території регіону обійдеться істотних опадів, лише подекуди можливі короткочасні дощі; зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями, вітер східний 7 – 12 м/с.

«1-го вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30 +36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон старається. Проте західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей – там пройдуть дощі з грозами і температура повітря буде нижчою: +22 +28 градусів», – каже синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, від середини тижня на Тернопільщину прийде відчутне похолодання. Тож жителі краю поки можуть насолоджуватися теплом, оскільки осінь одразу візьметься за реалізацію своїх прав і обов’язків.

Софія Романська