Центральна виборча комісія уже зареєструвала 20 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини.

Двох було зареєстровано 14 червня, дев’ятьох – 18 червня; шістьох – 19 червня; трьох – 20 червня, – повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

1200 потенційних кандидатів-мажоритарників загалом по Україні подали документи учора, – зазначила Тетяна Сліпачук. “Як показує досвід попередніх виборів, наплив кількості охочих завжди припадав на останній тиждень реєстрації. Проте ця кампанія перевершила всі очікування. В силу об’єктивних і суб’єктивних причин, в останній день реєстрації (приймання документів для реєстрації) пакети документів подали близько 1200 кандидатів в одномандатних виборчих округах. При цьому загалом до 20 червня заяв було трохи більше 2000».

Наразі у ЦВК є чотири дні, щоб опрацювати і прийняти рішення щодо поданих документів. Весь список учасників виборчого процесу повідомлять до 25 червня.

У Тернопільській області діє п’ять окружних виборчих округів: 163 – з центром у Тернополі, 164 – у Збаражі, 165 – у Зборові, 166 – у Теребовлі; 167 – у Чорткові, – зазначив керівник правових проектів Тернопільського обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило. «Реєстрація кандидатів у Центральній виборчій комісії тривала з 24-го травня по 20 червня. Упродовж цього часу кандидати могли представити свої документи. Декому було відмовлено в реєстрації, серед основних причин – невідповідності в автобіографії. До прикладу, для кандидатів у депутати важливою є попередня громадська діяльність і опис її в автобіографії. Якщо цей блок не зазначено в автобіографії, то документи відхиляли. Кандидати вносили грошову заставу у розмірі 41 тисячі гривень».

Нагадаємо, 21 липня українці обиратимуть депутатів до Верховної Ради за змішаною виборчою системою.

Софія Романська