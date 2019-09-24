Юні тернопільські борці повернулися з нагородами після міжнародного турніру в Чехії. Там змагалося близько сотні спортсменів з Польщі, Румунії, Хорватії, Болгарії, Чехії, Німеччини.

Загалом у змаганнях брало участь шістнадцять команд. Наші земляки привезли золоті, срібні, бронзові нагороди, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя.

«Вихованці КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя посіли такі місця: серед кадетів 2002 – 2003 років народження у ваговій категорії 48 кілограм перше місце здобув Шевчук Олександр. У ваговій категорії 60 кг золото виборов студент ТНЕУ Стрільчук Едуард, друге місце у студента коледжу ТНЕУ Войтовича Володимира. У ваговій категорії 92кг першість отримав Поливко Владислав, учень (ЗОШ №6, 11-ЛФ клас); серед молодших юнаків у ваговій категорії 41 кг друге місце здобув Мілов Дмитро (ЗОШ №23, 7-В клас); третє – Радик Юрій – (Великоберезовицька ЗОШ, 8-А клас). У ваговій категорії 44 кг третє місце отримав Томбоштейн Володимир (ЗОШ №23, 7-В клас). У категорії 48 кг: Павлович Ілля – перше місце; Паснак Анатолій – друге. Вагова категорія 52кг: Радик Максим (Великоберезовицька ЗОШ, 8-А клас); Товмасян Арсен (ЗОШ №4, 10-А клас).

Загалом українська команда посіла перше місце серед інших держав. Срібло здобула Чехія, а бронзу – Романія.

Софія Романська