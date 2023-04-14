Пролежали понад сто років: на Тернопільщині знайшли дві ручні гранати часів Першої світової

13 квітня на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про небезпечну знахідку в Кременецькому районі.

Місцеві мешканці натрапили на дві ручні гранати зразка 1915 року, часів Першої світової війни. Про це повідомляють у ДСНС.

Для знешкодження боєприпасів на місце події була направлена група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Також минулої доби піротехніки ДСНС під час планового технічного обстеження території в лісовому масиві поблизу села Вигода Копичинецької ТГ Чортківського району виявили 2 реактивні снаряди РС-82 часів Другої світової війни.

Того ж дня вибухонебезпечні предмети вилучили та знищили.