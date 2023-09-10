Після сьогоднішньої пожежі на заводі, де виготовляють пінопласт, у повітрі виявили перевищення вмісту шкідливих речовин.

Про це на своїй сторінці повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Сьогодні, 10 вересня, о 08:30 год. до ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» поступило термінове повідомлення щодо надзвичайної події (пожежа), яка виникла на території підприємства ТОВ «ВКФ «ЕЛІТ ПЛАСТ» по вул. Микулинецькій у м.Тернопіль .

Проведено засідання Оперативного центру реагування на надзвичайні ситуації у галузі громадського здоров’я. Дві групи оперативного реагування хімічного спостереження і контролю ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» направлено до місця події для визначення та проведення відбору проб атмосферного повітря на вміст азоту діоксиду, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу відповідно до напрямку вітру та його швидкості руху, а саме: на межі забруднення, межі житлової забудови в центральній частині міста та масиві «Дружба».

Здійснено відбір проб атмосферного повітря у визначених точках.

В досліджуваних пробах атмосферного повітря (вул. Чернівецька, вул. Торговиця, вул. Гетьмана Мазепи, вул. Карпенка) вміст фенолу – становив від 0,03-0,33 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3, вміст формальдегіду – становив від 0,60 – 0,69 мг/м3 при нормі 0,035 мг/м3згідно вимог наказу МОЗ № 52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

В досліджуваних пробах атмосферного повітря (вул. Шпитальна, вул. Грушевського, вул. Над Ставом, вул. Волинська) вміст фенолу – становив від 0,018-0,25 мг/м3 при нормі 0,01 мг/м3, вміст формальдегіду – становив від 0,035 – 0,56 мг/м3 при нормі 0,035 мг/м3згідно вимог наказу МОЗ № 52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Вміст азоту діоксиду та оксиду вуглецю не перевищує ГДК згідно вимог наказу МОЗ № 52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

👉Рекомендації для населення: жителям центральної частини міста та масиву «Дружба» обмежити перебування на свіжому повітрі, щільно закрити вікна та кватирки. Очікувати додаткової інформації про зняття обмежень.