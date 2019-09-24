23 вересня – День осіннього рівнодення. Відтак надалі у нашому регіоні передбачають більш виражені метеорологічні процеси, характерні для цієї пори.

Атмосфера одразу здогадалася, що вже досить ніжитися і маніжитися, пора утеплятися і натякати громадянам на українському підсонні, що літо вже – за спиною, а перед нами – зима, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Найближчими днями на Тернопільщині передбачають суху і сонячну погоду. Втім, далі йдуть дощі і зниження температурних показників.

«Ну, не зима ще, не будемо лякатися, проте все ж процеси метеорологічні явно інші. Загалом нічна температура повітря передбачається в межах 0+7 градусів, на Заході +6+13 градусів. Вдень у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +10+16 градусів, у західному регіоні +16+22 градуси. Вітер східного напрямку, 5-10 м/с. Практично в усіх областях України буде сухо та сонячно. Якраз час перенести квіти з балконів на внутрішні підвіконня, взяти на роботу підстраховочну шаль чи вовняну кофту, поки не буде опалення, позгрібати листя у дворі і купити пухову ковдру».

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до кінця тижня на Тернопільщині ймовірна чергова хвиля похолодання. Густі сірі хмари принесуть дощі, а відтак і знизяться температурні показники.

Софія Романська