На Тернопільщині адепти “русского міра” погрожують вірянам, що перейшли до ПЦУ

13/02/2019 Розмір тексту:

У неділю, 11 лютого, жителі села Дунаїв Кременецького району на зборах вирішили перейти з УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України. Та вже наступного дня один з прихильників ПЦУ отримав анонімну записку з нецензурними погрозами. Іншу мешканку Дунаєва, яка виступила за перехід з Московської церкви до Української, колишній староста громади УПЦ МП побив. Наразі священик УПЦ МП забрав ключі від храму та пообіцяв не впускати в нього українців.

Про деталі подій, а також родинні зв’язки місцевого московського попа в окупованому Криму та його сумнівний бізнес у Почаєві розповів на своїй сторінці у Фейсбук житель Дунаєва Петро Жовтовський:

«Адепти русского міра в селі Дунаїв (Тернопільська обл) після вчорашнього переходу парафії до ПЦУ організували свій шабаш. Закрилися в церковному будинку з настоятелем сільського храму і проводять своє збіговисько».

Чоловік також зазначає, що перед цим староста храму розбив прихожанці ПЦУ обличчя.

«До уваги прихожан храму святого Великомученика Димитрія, що у селі Дунаїв.

Чи впевнені ви, що ваші пожертви на храм використовуються за призначенням?

Анатолій Бай, що до тепер був настоятелем нашого храму і відмовився переходити разом з громадою до Української церкви, має в Почаєві будівництво.

На фото зображені недобудовані будівлі, які знаходяться на території, шо належить сім’ї Анатолія Бая.

Перший будинок майже завершено. Залишилось накрити дахом. За ним видніється недобудований другий. Ліворуч від першого планується побудувати ще один. Всі ці будівлі призначені для здачі в оренду паломникам, адже знаходяться майже в центрі міста Почаїв, поруч Почаївської Лаври.

Звідки кошти на таке будівництво?

Можливо кошти надає член постійного синоду РПЦ Лазар, що править зараз в окупованому Криму? Адже Анатолій Бай є швагром Лазару (одружений на його сестрі).

Чи можливо кошти на будівництво дають сини Анатолія? Вони також мають приходи в окупованому Криму і чудово себе почувають в окупації, оскільки служать в УПЦ МП!

Та, скоріш за все, більшу частину фінансів на будівництво отець Анатолій отримує з приходу у селі Дунаїв. Він відмовляється переходити з громадою до Помісної церкви України бо зіпсує відносин із сім’єю. Храм у селі Дунаїв також відмовляється покидати, оскільки будівництво ще не завершено.

То чи за призначенням ідуть наші пожертви???» – написав чоловік.

Відео можна переглянути за посиланням.