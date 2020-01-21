Випускники Почаївської духовної семінарії та інших духовних навчальних закладів церкви Московського Патріархату матимуть змогу духовно опікуватись російськими військовими на закордонних військових базах.

Відповідний лист, направлений на адресу вузів РПЦ головою навчального комітету московської церкви протоієреєм Максимом Козловим, невідомі злили у глобальну мережу

Як сказано у листі, за дорученням Московського Патріарха Кирила ректорам духовних навчальних закладів слід агітувати священиків-випускників відправитись у трьохрічне відрядження для духовної опіки над російськими вояками в якості помічників командирів по роботі з віруючими військовослужбовцями (штатних військових священиків) на закордонних військових базах РФ, які дислокуються в Абхазії, Південній Осетії, Киргизії та в гарнізонах Арктичного регіону.

Для перевірки семінаристів перед службою на важливих військових об’єктах їхні особові справи та характеристики вивчатимуть у Москві.

В якості заохочення, майбутнім священикам церкви Московського Патріархату обіцяють після завершення служби у «гарячих точках» зачислення в штат грошовитих Московської або Санкт-Петербурзької єпархій РПЦ.

Прикметно, що окремі з військових баз, на які запрошують служити семінаристів, знаходяться на території невизнаних республік – Абхазії та Південній Осетії, котрі опинились під контролем армії РФ після нападу на Грузію у 2008 році. Тепер уже, після військової експансії, Росія розпочинає і духовну окупацію Грузії, наступаючи на канонічні території Грузинської Православної Церкви. Втім, для України, на відміну від Грузії, співпраця священиків Московського Патріархату з російськими окупантами вже давно не є новиною.