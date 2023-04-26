У реанімаційне відділення з колото-різаною раною живота бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 26-річного тернополянина. У чоловіка медики констатували пошкодження внутрішніх органів. Тернополянина прооперували. Загрози його життю немає.

Травми потерпілий отримав 23 квітня близько 21:00 у дворі будинку на вулиці Текстильна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході досудового розслідування стало відомо, що травми потерпілий отримав після суперечки зі своїм вітчимом. Чоловіки були у дворі будинку та сварилися. Під час розмови вітчим витягнув ніж, вдарив ним родича у живіт та втік.

Швидку викликали очевидці. За кілька годин оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками кримінального аналізу встановили місцеперебування 41-річного підозрюваного. Чоловік у скоєному зізнався.

Йому слідчі уже оголосили підозру згідно із частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Триває слідство.