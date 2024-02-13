Конференція про борщівську народну вишивку – самобутній та унікальний елемент, внесений до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, відбудеться у Тернополі. Запланована вона на 19 березня. Захід пройде на базі Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Як повідомили у департаменті культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації, на конференції заплановані не тільки пленарні засідання та доповіді науковців і дослідників. Організують також майстер-класи та виставки, щоб учасники і гості події могли доторкнутися до давньої традиції творення борщівської вишивки.

– Борщівська народна вишивка – колоритна, унікальна і дуже промовиста, – зауважила Світлана Байталюк, директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. – Вона не залишає байдужим нікого. Наше завдання – зберегти для нащадків цей елемент нематеріальної культурної спадщини України.

Фахівці також пояснюють, що елемент Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України «Борщівська народна вишивка» є сукупністю знань та навичок з технології виконання швів, мережок, змережування, морщення у відповідних місцях виробів, специфічного поєднання швів у виконанні окремих візерунків і мотивів орнаменту, а також використання сталих кольорових поєднань та різноманітних традиційних матеріалів.

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