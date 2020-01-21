У Тернополі народився хлопчик, який за розмірами відповідає чотиримісячній дитині.

Як повідомляє Ternopil24, за словами матері дитини, 36-річної жінки, при народженні вага малюка становила 6 кг 800 грамів, зріст – 63 сантиметри. При цьому “нормою” при народженні вважається вага 3,6 кг, а ріс – 56 см.

Жінка додала, що всі її діти народжувалися з чималою вагою, а всього в сім’ї виховують шістьох хлопчиків і шість дівчаток. Дочка, яка з’явилася на світ два роки тому, при народженні важила 5 кг 500 грамів.

Свого першого малюка Тетяна Юрчук народила в 18 років, при цьому подружжя ніколи не займалося плануванням, покладаючись у всьому на Бога.

Додамо також, що малюк з’явився на світ самостійно, без кесаревого розтину, і лікарі не зафіксували у неї жодних розривів, хоча занадто велика вага завжди несе великі ризики як для здоров’я матері, так і для малюка.

Джерело: Сьогодні