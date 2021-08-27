Прикрий випадок стався увечері 26 серпня у Тернополі на вулиці Чернівецькій.

Гойдалка травмувала 7-річного хлопчика. До нього викликали “швидку”.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, у дитини була розсічена навколоорбітальна ділянка. Хлопчик травмувався внаслідок удару качелею, яка на швидкості вдарила дитину по голові.

Із закритою черепно-мозковою травмою, підозрою на струс головного мозку, січеною раною правої навколоорбітальної ділянки маленького пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.