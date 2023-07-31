У тернопільській книгозбірні збирають корм та речі для допомоги безпритульним тваринам

Війна – величезне випробування не лише для людей, але й для тварин. Вони страждають мовчки, сподіваючись підтримки від сильніших світу цього. Тим часом фото та відео звірят, яких взяли під опіку наші неймовірні Герої стали вірусними та лідирують за кількістю переглядів і вподобань у соціальних мережах.

У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей теж переймаються долею безпритульних тварин, а тому спільно зі соціальною ветеринарною клінікою «Хатіко» бібліотекарі організували благодійну акцію «Подарунок для пухнастика».

Акція вже стартувала і триватиме до 8 серпня, адже саме цього дня у світі відзначають Міжнародний день кішок.

Якщо маєте добре серце, можливість і бажання допомогти безпритульним тваринам – приєднуйтесь до акції, принісши у бібліотеку корм, іграшки, кігтеточки для чотирилапих. Усі ці життєво необхідні речі після завершення акції будуть передані соціальній ветеринарній клініці «Хатіко». Добро переможе!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей