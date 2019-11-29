Тернопільський міськрайонний суд визнав винним 31-річного військовослужбовця у вчиненні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

У суді військова прокуратура Тернопільського гарнізону довела, що вказаний правопорушник уранці 30 січня 2018 року, перебуваючи на території домогосподарства своєї бабусі, на ґрунті неприязних відносин, що склались між ним, його тіткою та бабусею, – умисно завдав їм численні смертельні удари металевим ключем та обухом сокири по голові. Травми, отримані жінками, виявилася несумісними з життям.

Суд врахував тяжкість вчиненого злочину і обставини справи та призначив військовослужбовцю максимальне строкове покарання – 15 років позбавлення волі, повідомила «Українському праву» прессекретар військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак.