17 січня до Шумського відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доправили 33-річного жителя одного із сіл району з переломом плеча, забоями, саднами голови та тіла.

За словами потерпілого, він отримав травми в результаті наїзду автомобіля. На момент нещастя в салоні авто перебували хлопці, з якими він розпивав спиртні напої.

Як розповіли у поліції, під час посиденьок один із компанії – 18-річний юнак запропонував постріляти із саморобного обрізу на закинутій фермі. Розваги супроводжувались подальшим розпиттям алкоголю. Після цього двоє чоловіків пішли, а потерпілий з іншими хлопцями вирішив поїхати в Кременець.

Як стверджує шумчанин, за кермо його автівки сів один із знайомих. Дорогою йому стало погано, він відкрив двері та вилетів із салону. Як результат – опинився під колесами власного транспортного засобу. Поліцейські встановили осіб та з’ясовують обставини інциденту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Транспортний засіб правоохоронці вилучили та помістили на арештмайданчик.

Ще одному учаснику інциденту інкримінують незаконне зберігання зброї. 18-річний хлопець стверджує, що знайшов саморобний обріз та залишив собі. За двома фактами триває досудове розслідування.