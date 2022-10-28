Рідні просять про молитву: захисник з Тернопільщини перебуває у комі після важкого поранення в голову

В середині вересня Іван Підгірний з Чортківщини отримав тяжке поранення в голову під Донецьком.

Наразі він у комі у столичному госпіталі. Сім’я просить молитви за його життя та здоров’я. пише Терен.

– На даний час стан не змінився. До тями, відколи отримав поранення, не приходив. Лікарі кажуть, що все буде добре, але треба час. Бо це ж голова, мозок, тут потрібне відновлення, – розповіла донька захисника Оксана Підгірна.

Вона каже, що матеріальної допомоги поки не потребують, натомість просять усіх моральної підтримки і молитви.

Нагадаємо, після 24 лютого Іван Підгірний повернувся з-за кордону і пішов захищати Україну. Останнім часом чоловік служив на Донецькому напрямку, у Слов’янську. 16 вересня о 4:30 під час бойового завдання Іван Підгірний отримав тяжке поранення в голову.