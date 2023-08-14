У Тернопільській області судили чоловіка, який металевим ланцюгом вдарив працівника поліції.

Про це йдеться у вироку Збаразького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, до поліції надійшло анонімне повідомлення жителя села Красна Зборівської територіальної громади про те, що брат заявника ножем погрожує йому фізичною розправою. Для з`ясування обставин на місце події прибув наряд поліції.

Перебуваючи у форменому одязі, працівники поліції зайшли на територію житлового господарства. Там виявили обвинуваченого, який перебував у нетверезому стані, поводився агресивно, зухвало, викрикував в їх сторону нецензурну лайку, на неодноразові зауваження не реагував. У якийсь момент чоловік підняв із землі мотузку, поєднану із металевим ланцюгом, та вдарив копа у передпліччя. Як наслідок, правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді двох синців.

У суді обвинувачений надав показання, у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Він пояснив, що завдав удару працівнику поліції, оскільки перебував у знервованому та емоційному стані.

Чоловіка засудили до 1 року та 1 місяця позбавлення волі.