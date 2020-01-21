Професійну перепідготовку пропонують безробітним на Тернопільщині. Навчання оплачує центр зайнятості. Минулого року в області цією можливістю скористалися понад три тисячі шукачів роботи.

Перенавчання проходить за різними професіями та спеціальностями, – зазначає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Скористатися можливістю можуть всі охочі шукачі роботи.

«Минулого року було організовано професійну підготовку за 267 професіями та напрямами через стажування, курси цільового призначення, підготовку та перепідготовку за індивідуальними навчальними планами і програмами безпосередньо на робочих місцях підприємств. Було укладено 1740 угод на професійне навчання безробітних з 3-ма ВНЗ, 11 професійно-технічними та 869 підприємствами, організаціями та установами. У 2019 році профпідготовку проходили 3126 безробітних, серед них – 25 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, 4 внутрішньо переміщені особи, 109 осіб з інвалідністю, 852 особи з числа молоді до 35 років; 3044 особи – під замовлення роботодавців».

Безробітні навчалися на водіїв, електрогазозварників, кухарів, операторів котельні, продавців продовольчих і непродовольчих товарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва. Майже всі з них працевлаштувалися після закінчення навчання.

Софія Романська