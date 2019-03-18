Справжнє весняне тепло передбачають метеорологи на початку цього тижня у західному регіоні України. Стовпчики термометрів сягатимуть вісімнадцяти градусів тепла. Також радуватиме сонечко, проте місцями може покрапати дощик.

18 березня, в Україні очікується найтепліший день із найближчої перспективи, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Протримаються теплі температурні показники до вівторка.

«Буде багато сонця, без опадів, хіба на крайньому заході може щось покапати. У вівторок ця розкіш вже закінчиться, температура знизиться, на Заході та Півночі пропливуть хмари та пройдуть дощі. Тому сьогодні повигулюйте максимально усі нові пальто, темні окуляри, впустіть у квартиру справжню веселу весну», – каже синоптик.

Упродовж тижня спостерігатимуться різкі перепади температурних показників, – попереджає Укргідрометеоцентр. Ймовірні дощі, а місцями – похмура вітряна погода.

Софія Романська