На Тернопільщині затримали ділків, котрі завдали державі значних збитків.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі очільник поліції області Сергій Зюбаненко.

Деталей справи полковник не оприлюднив. Проте, ймовірно, мова іде про незаконне виробництво та збут підакцизної продукції. Схоже, що до цього “бізнесу” причетні й правоохоронці.

“Попри те, що вихідні, поліція Тернопільщини працює цілодобово. Хто порушує закон – відповідальності уникнути не вдасться. У суботу провели резонансне затримання. Державі спричинено збитки у великих розмірах. Тішить тільки одна деталь у цій справі – патріотична налаштованість підозрюваних.

Деталі розповім завтра. Однак, у цьому випадку є питання до якості виконання службових обов’язків поліцейськими, адже усі ці події тривалий час відбувалися на території їхнього обслуговування. Про кадрові рішення завтра… Слава Україні!”, – написав Сергій Зюбаненко.