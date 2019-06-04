Спекотну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть тридцяти градусів вище нуля.

Не обійдеться і без опадів, а місцями пройдуть сильні зливи, грози, ймовірний град і шквали.

«4 червня також у більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі. Локально можливі сильні зливи, шквали при грозі, град. Температура повітря буде знову високою: протягом дня у західних областях +22+27 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, у другій декаді червня дощів на Тернопільщині поменшає. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться стабільно високими, місцями позначки термометрів вдень перевищуватимуть тридцять градусів вище нуля. А загалом погода в червні характеризуватиметься чергуванням дощів і спеки.

Софія Романська