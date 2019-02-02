На Тернопільщині передбачають похмуру дощову погоду

02/02/2019 Розмір тексту:

Цими вихідними температурні показники на Тернопільщині ще частково підвищаться, – розповідають метеорологи. Плюсова температура повітря спостерігатиметься і в нічну, і в денну пору. Однак не обійдеться без опадів, місцями на Тернопільщині дощитиме.

Мінлива хмарність, пориви вітру та плюсові температурні показники – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Попри підвищення температури повітря, ускладнюватиме ситуацію сильний вітер і ожеледиця.

«2-го лютого буде хмарно та з проясненнями. Без істотних опадів, на дорогах збережеться ожеледиця. Південно-східний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі залишатиметься близькою до нуля, вдень передбачається від двох до семи градусів тепла. 3-го лютого також передбачається похмура погода з проясненнями. Вночі можливі опади у вигляді дощу, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 3 – 8 метрів за секунду, температура повітря: вночі 0-5 тепла, вдень 2 – 7 градусів тепла», – повідомила синоптик Оксана Озимків.

Метеозалежних жителів краю попереджають: через підвищену вологість може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська