Хор «Глорія» Церкви апостола Петра виступив для учасників соціальної ініціативи «Єднання поколінь» у Тернополі. Співаки виконували популярні колядки та щедрівки.

Поліна Петрівна вперше відвідала соціальну ініціативу «Єднання поколінь» у Тернополі. Жінка переконана, що цей проект допомагає літнім людям подолати ряд проблем.

«Найперше, що для нас важливо – це спілкування. Часто люди нашого віку його не мають, оскільки діти виросли, виїхали, і ми залишаємося на одинці. Дуже вдячна організаторам цього проекту, бо ідея справді дуже хороша. А виступ хору «Глорія» подарував дуже багато емоцій. Дякуємо щиро за даровані емоції радості та благодаті! Миру нам, взаєморозуміння, тепла та затишку».

Додамо, соціальна ініціатива «Єднання поколінь» діє у Тернополі понад два роки поспіль. Люди літнього віку збираються двічі на тиждень для проведення спільних зустрічей.

Софія Романська