Ні 10 тисяч американських доларів на лікування онучки, ні 20 тисяч «зелених» на лікування доньки дві родини з Тернополя не віддали пройдисвітам. Люди пам’ятали, що в таких ситуаціях варто перетелефонувати рідним і запитати, чи дійсно вони потребують допомоги.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися двоє жителів обласного центру, котрі повідомили про те, що їм телефонували начебто лікарі і вимагали гроші на лікування їхніх дочки та онучки. Заявники розповіли, що одразу повірили невідомим про нещастя і вже готові були заплатити гроші задля порятунку рідних, проте згадалися їм застереження від поліцейських про те, що варто зв’язатися з тими, кому начебто потрібна допомога. Поки шахраї добиралися до помешкання жертв, аби забрати величезні суми грошей, ті встигли поговорити і з онучкою, і з дочкою і з’ясувати, що в них все гаразд. Пройдисвіти грошей не отримали.

Правоохоронці закликають жителів області в подібних випадках негайно повідомляти на лінію 102, аби була змога затримати шахраїв, і сподіваються, що з кожним днем ставатиме все більше свідомих громадян, котрі зможуть давати відсіч шахраям й тим самим зберігають власне майно.