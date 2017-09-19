Збила дівчину, завезла у лікарню і зникла: у Тернополі розшукують жінку-водія

19/09/2017 Розмір тексту:

18 вересня о 8.39 годині на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля сірого кольору.

Жінка-водій, віком 55-65 років, збила 17-річну дівчину, доставила її до лікарні, а сама з місця події зникла.

Якщо ви були очевидцем даної події і можете допомогти встановити дані транспортного засобу, звертайтеся до Управління патрульної поліції Тернополя, що на вулиці Котляревського, 24, або телефонуйте за номером 27-15-77 або 102.