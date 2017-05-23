На Тернопільщині сільські чиновники підробляли рішення про виділення землі

23/05/2017 0
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Козівським відділом Теребовлянської місцевої  прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесій однієї  із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.

Встановлено, що службові особи сільради у 2012 році підробили  рішення сесій органу місцевого самоврядування,   які надалі  стали підставою отримання місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею  4 га.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження  за ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення). Триває  досудове розслідування, повідомляє  прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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