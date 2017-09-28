На Тернопільщині передають заморозки

28/09/2017 Розмір тексту:

Холодну і вітряну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Максимальні показники температури повітря: 15 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометра опускатимуться до нуля. Такі погодні умови протримаються, як мінімум, тиждень.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників 10 – 15 градусів тепла, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, днями зберігатиметься прохолодна погода, але дощі не передбачаються.

«Західний регіон знаходиться під впливом холодних атмосферних фронтів з півночі. Відтак спостерігаємо зниження температури повітря. Проте опадів найближчими днями не передбачається, вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів вище нуля. Можливі різкі перепади температури повітря».

Метеорологи обіцяють повернення осіннього тепла у жовтні.

Софія Романська