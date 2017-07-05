Бійця АТО з Тернопільщини звинувачують у вбивстві італійського журналіста

05/07/2017 Розмір тексту:

Обвинувачення Марківа більш ніж абсурдні, бо ж відомо, що по іноземних журналістах стріляли сепаратисти, проте Віталію доведеться пройти непростий шлях, аби довести свою невинність.

Цілковитою несподіванкою стало затримання в Італії учасника АТО, нашого земляка з Хоросткова 28-річного Віталія Марківа. 30 червня італійська поліція заарештувала українського військовика в аеропорту міста Болоньї і оголосила йому підозру у… вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі у травні 2014-го року. Разом з італійським журналістом тоді загинув і російський кореспондент Андрій Міронов. Обвинувачення Марківа більш ніж абсурдні, бо ж відомо, що по іноземних журналістах стріляли сепаратисти, проте Віталію доведеться пройти непростий шлях, аби довести свою невинність. Справа щодо його обвинувачення шита білими нитками, вочевидь, під «викройку» російських спецслужб, які, як відомо, активно діють в Італії та інших країнах ЄС і скористалися нагодою через свої агентурні джерела.

Свого часу «НОВА…» публікувала інтерв’ю з Віталієм, у якому він розповідав, що 14-річним хлопцем виїхав з рідними до Італії, там мешкав десять років, а спонукала його повернутися в Україну Революція Гідності. Після Майдану пішов захищати Україну в складі Національної гвардії. «Я побачив Європу, відчув, як там круто і класно живеться, але я народився в Україні, тому прийшов час віддати щось своїй країні. Їхати за кордон після Майдану для мене — ніби зрада собі й Україні, бо навіщо тобі було боротися?.. Повернемося живі-здорові з війни, розбудуємо нашу країну до європейського рівня», — говорив Віталій «НОВІЙ…».

Віталій Марків має подвійне громадянство, тож днями вирішив з дружиною-українкою провідати свою матір і сестру в Італії, але там його одразу кинули за ґрати. 4 липня в Італії мало відбутися перше судове засідання у справі, утім, слухання перенесли на 5 липня. Суд має обрати міру подальшого запобіжного заходу — залишити у в’язниці чи відпустити під домашній арешт. Українському консулу нарешті дозволили зустрітися із затриманим.

Арешт військового за кордоном викликав негативну реакцію в Україні, під посольством Італії в Києві збиралися побратими, відбуваються міждержавні дипломатичні зустрічі. А в Італії правоохоронці та родина загиблого журналіста звинувачують українську сторону в недостатній співпраці. Місцева ж преса висвітлює арешт українця переважно у пропагандистському дусі з домішками фейкових новин. Підозру у вбивстві громадянина Італії Андреа Роккеллі висунула прокуратура м. Павія. Тамтешній прокурор Маріо Вендітті після арешту українського військового повідомив, що слідчі, посилаючись на слова французького журналіста Вільяма Ругелона, який був поранений за згаданих обставин, знають, хто стріляв в італійського фотожурналіста у зоні збройного конфлікту. Згаданий французький журналіст погодився дати свідчення під час судового процесу. Утім, аргументи італійської прокуратури суперечать даним Генеральної прокуратури України та Національної гвардії, які стверджують, що стріляли того дня з боку територій, підконтрольних проросійським сепаратистським угрупованням. До того ж командування Нацгвардії наголошує, що батальйон ім. генерала Кульчицького, до якого належить старший сержант Віталій Марків, у 2014-ому не мав жодного міномета.

За словами заступника Генерального прокурора України Євгена Єніна, українські правоохоронні органи співпрацюють з італійськими щодо розслідування загибелі італійського журналіста на Сході України, проте Генеральна прокуратура не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Щоб підтримати Віталія Марківа, представники українських громадських організацій в Італії через мережу Facebook збирають підписи щодо безпідставного арешту, щоб потім передати звернення до італійських ЗМІ. Громади українців висловлюють занепокоєння фактом арешту і сподіваються, що завдяки співпраці між прокуратурами Італії й України буде встановлено справжніх вбивць, а Віталія випустять на волю.

Відомо, що Роккеллі та його перекладач росіянин Андрій Міронов загинули поблизу селища Андріївка під Слов’янськом. Українські правоохоронці ще в травні 2014-го почали розслідування загибелі іноземних журналістів, одразу звинувативши в обстрілі бойовиків Гіркіна. Однак ані прокуратура, ані поліція досі не оприлюднили жодних результатів. Батько загиблого журналіста Ріно Роккеллі так прокоментував журналістам російської “Нової газети” перебіг справи: «Наразі я точно можу підтвердити: ця людина, Віталій Марків, дуже багато знає, з ним працює слідство». Хочеться вірити, що розслідування буде справді неупередженим і незаангажованим російською політикою, бо інакше український Майдан з наших заробітчан вийде на площі Італії.

Джерело: НОВА Тернопільська газета