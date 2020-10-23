Головна інтрига місцевих виборів у Тернополі, фактично, зникла. Напередодні дня голосування можна стверджувати, що обласний центр отримає керівника уже в першому турі.

Мером міста цілком очікувано знову стане Сергій Надал. Це буде третя каденція “свободівця” на цій посаді.

Дані, отримані нашим виданням від джерел у штабах кількох політичних партій, свідчать про те, що рейтинг чинного очільника міста суттєво перевищує необхідні для перемоги у першому турі 50% (за деякими даними – більш як на два десятки відсотків). Такий результат є безпрецедентним в історії Тернополя.

Загалом за крісло градоначальника Файного міста змагається десять кандидатів. Проте жоден із них не має підтримки навіть 10% виборців.

Слід зазначити, що Сергій Надал був фаворитом виборчих перегонів ще на їх старті. Та виборча кампанія не змінила “розкладів” – ніхто з конкурентів не зміг навіть наблизитися до лідера за рівнем електоральної підтримки.

Вочевидь, високий рейтинг Сергія Надала є свідченням того, що мешканці Тернополя високо оцінюють його роботу на цьому посту. Незважаючи на критику з боку опонентів, прихильники діючого мера відзначають зміни, які відбулися у місті останніми роками. Вони особливо помітні, якщо порівнювати із “здобутками” попередників Надала.

Нагадаємо, днями про підтримку кандидатури Сергія Надала заявив ще один впливовий у краї політик – нардеп Іван Чайківський. Два лідери громадської думки домовилися про співпрацю заради успішного розвитку міста.

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