У Тернополі відзначили День Гідності та Свободи. ВІДЕО

З нагоди Дня Гідності та Свободи 21 листопада в Тернополі організували низку заходів.

Так, о 14.00 на площі Героїв Євромайдану відбулася спільна молитва. Тут же пройшло і покладання квітів до пам’ятника Небесній Сотні з нагоди Дня Гідності та свободи, повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, щороку, 21 листопада, в Україні вшановують пам’ять учасників двох загальнонародних демократичних революцій: Помаранчевої (почалася 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності або Євромайдану (перша акція пройшла 21 листопада 2013 року).