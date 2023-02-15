Перший поштовий блок 2023 року під назвою «Воїни світла. Воїни Добра» урочисто погасили у Тернополі. Присвятили його працівникам комунальних служб, які відновлюють інфраструктуру міст після ракетних обстрілів.

До блоку увійшли п’ять марок: «Енергетики», «Газовики», «Водопостачальники», «Зв’язківці», «Дорожники». Цікаво, що серед них марка «Дорожники» має порядковий номер 2023. Автором марок, конверту і листівки є Олександр Нікітюк. Номінал кожної марки – М, який відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 250 грамів в межах України. Погашення марок проходитиме два дні, 15-16 лютого, у всіх регіонах України.

Це спецпогашення має ряд особливостей. Вперше в історії штамп ставитимуть білою фарбою. Зазвичай відбиток має чорний, іноді – червоний колір. Також штамп має форму електричної лампочки, яка з’єднана із сердечком. Марки частково вкриті матовим і глянсовим лаком, що створює сяючий ефект.

– 15 лютого «Укрпошта» офіційно презентує першу марку 2023 року, – розповіла Любов Гринчишин, директор Тернопільської дирекції АТ «Укрпошта». – Мільйони українців вже почали формувати свої філателістичні альбоми марок воєнного часу, тому що в цих марках чітко відображені наш біль, наш гнів, наші тривоги, наша гордість, наша вдячність і наша віра в Перемогу. Ця марка особлива. Нею ми дякуємо тим людям, робота яких ще вчора вважалася звичайною буденністю, а сьогодні вони – герої, тому що миттєво відновлюють інфраструктуру після ракетних ударів, подають світло, тепло і воду в кожну домівку, забезпечують зв’язок з рідними, дарують нам комфорт і безпеку. Це перші марки, які світяться, які ми будемо штемпелювати білою фарбою. Наклад невеликий порівняно з попередніми тому вона дуже цінна. Ми віримо і знаємо, що вона, як і всі попередні, продемонструє всьому світу нашу незламність і Перемогу.

Тираж поштового блоку становить 300 тисяч примірників. Його вартість – 90 гривень. Конверт коштує 15 гривень, листівка – 10 гривень. Придбати їх можна у відділеннях та офіційних магазинах «Укрпошти» на маркетплейсах.