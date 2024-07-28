У Тернополі погасили благодійні поштові марки «Медики. На полі бою» та «Медики. В операційній». Їх об’єднали в поштовий блок «Героїчні професії. Янголи війни» та приурочили до Дня медика, який відзначають 27 липня.

На марковому аркуші зображено лікарів, які виконують свою місію на передовій, в гарячих точках, – розповів художник Олександр Охапкін.

За його словами, кожна марка в цій серії – символ незламності та відданості медиків, приклад подвигу та сміливості.

«Тираж маркового аркуша – 100 000 примірників. Кошти, виручені від продажу поштових марок, підуть на допомогу лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях. Від початку війни в Україні багато лікарів змінили кабінети на «операційні» посеред поля. Ці марки означають вдячність усім лікарям, які самовіддано виконують свій обов’язок», – зазначив художник.

Нагадаємо, це продовження серії «Героїчні професії», яку присвятили людям різних спеціальностей, що самовіддано працюють задля перемоги України. Серію започаткували ще у 2023 році поштовим блоком «Воїни світла. Воїни добра».

Софія Романська