Громадське обговорення кандидатури старости в Кобзарівському окрузі Тернопільської міської територіальної громади розпочнеться 21 січня. Відповідне розпорядження 17 січня видав міський голова Сергій Надал.

У грудні минулого року на сесії міської ради було прийнято рішення про утворення у ТМТГ чотирьох старостинських округів. На тій же сесії депутати затвердили Положення про старосту Тернопільської міської територіальної громади та Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости у Тернопільській міській територіальній громаді. Три округи були утворені у межах існуючих, а Кобзарівський округ був укрупнений. Відповідно до законодавства у ньому повинні відбутися вибори старости.

Кандидатуру старости пропонує міський голова. Це прописано у Положені про стросту. У своєму розпорядженні Сергій Надал виносить на громадське обговорення кандидатуру Ольги Туткалюк. З кінця 2018 року вона є старостою Кобзарівки і Вертелки. А до цього була головою Кобзарівської сільради. Громадське обговорення її кандидатури триватиме до 18 лютого 2022 року. Громадське обговорення кандидатури старости відбувається у формі вивчення громадської думки шляхом зібрання підписних листів. Участь у громадському обговоренні за кандидата на старосту є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у ньому. Якщо за результатами вивчення думки жителів кандидатура старости отримала достатню підтримку, інші форми консультацій з громадськістю не проводяться. Якщо кількість голосів недостатня, то ще два тижні проводять додаткові громадські слухання. Кандидатура старости вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення вона отримала таку підтримку: з кількістю жителів до 1500 – більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах; з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч – більше 17 відсотків голосів.