Три дні, 27-29 вересня, у Тернополі триватиме традиційний фестиваль бібліотек «Бібліофест XIII». Цього року він пройде під гаслом «Бібліотека: читай, мрій, перемагай!».

– Запрошуємо тернополян, гостей міста, переселенців взяти участь у різноманітних заходах, – повідомляють у Тернопільській міській центральній бібліотечній системі. – Це будуть творчі зустрічі з місцевими письменниками та літераторами, цікаві майстер-класи та презентації нових книг, виставки творчих робіт, літературні побачення з улюбленими авторами та видавництвами, виготовлення браслетів нескорених для наших Захисників тощо. Різноманітні заходи проходитимуть у всіх бібліотеках міста.

Окрім фестивалю тернополяни можуть також відвідати Декаду відкритих дверей. Вона діє у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді і приурочена до Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня. Так, 26 вересня у закладі о 14.00 розпочнеться краєзнавче читання «Ігор Герета – археолог зі світовим ім’ям». 27 вересня о 12.00 до уваги відвідувачів літературно-музична композиція «Поезія і музика єдині». Цього ж дня о 14.00 пройде творча зустріч із письменником Володимиром Кравчуком «В лабораторії матриці слова». Першого жовтня о 14.00 бібліотека запрошує на презентацію культурного простору у дворі закладу «Перший сквер на Новому Світі».

До кінця жовтня у бібліотеці також діє виставка картин кременецької художниці Тетяни Балбус «Калейдоскоп», проводять екскурсії для першокурсників тернопільських вишів та облаштована осіння фотозона.