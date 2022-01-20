Розводила спирт: тернополянка постраждала внаслідок потужного вибуху на власній кухні

19 січня опівночі бригада швидкої виїжджала на вул. Київську, де надавала допомогу 57-річній пацієнтці.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, жінка отримала важкі опіки усього тіла унаслідок вибуху.

За словами потерпілої, вибух стався, коли вона розводила спирт біля газової плити.

Із хімічними опіками 3-4 ступеня обличчя, тулуба, рук та набряком верхніх дихальних шляхів потерпілу, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.