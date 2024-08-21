У повітрі біля тернопільського ставу перевищений вміст хлору: купатися у водоймі не радять

В атмосферному повітрі поблизу Тернопільського ставу зафіксовано перевищення хлору у 2,5 раза внаслідок пожежі на промисловому об’єкті, яка виникла після влучання ворожого безпілотника.

Про це під час брифінгу повідомила генеральна директорка ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Оксана Чайчук.

В інших частинах Тернополя концентрація хлору та соляної кислоти залишається у межах норми.

«Водойма знаходиться в низині, хлор зв’язується з водою та утворюється соляна кислота. Це не є небезпечним, проте ми все-таки рекомендуємо тернополянам не купатися у Тернопільському ставі протягом 1-2 днів»,- зазначає Оксана Чайчук.

Щодо стану питної води, то вона відповідає всім вимогам.

Також під час брифінгу зазначили, що радіаційний фон у Тернополі та області не перевищує норм та не несе жодної загрози громадянам.