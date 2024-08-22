Можна відчиняти вікна і виходити на вулицю: влада розповіла про стан повітря у Тернополі

Станом на ранок 22 серпня результати моніторингу якості повітря показують, що ситуація повністю нормалізувалася. Перевищень шкідливих газів не зафіксовано в жодному районі міста.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Це означає, що:

Можна спокійно відкривати вікна та провітрювати приміщення

Немає обмежень щодо перебування на вулиці

Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі з прогулянками на свіжому повітрі

“Хочу щиро подякувати усім тернополянам за розуміння, терпіння та дотримання рекомендацій протягом цих днів. Ваша відповідальність та згуртованість допомогли нам швидко подолати наслідки надзвичайної ситуації.

Дякую фахівцям ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики захворювань», нашим відважним рятувальникам та ліквідацію наслідків, а також працівникам поліції. Ваш професіоналізм та самовідданість заслуговують на найвищу повагу!”, – ідеться у повідомленні очільника громади.