Світ

Смертельно небезпечна посада

Посада президента США смертельно небезпечна для того, хто її обіймає. Це відомо ще з ХІХ століття – від вбивства Авраама Лінкольна, а у ХХ столітті знайшло підтвердження смертельними пострілами у Джона Кеннеді. Нещодавно поліція затримала жителя штату Канзас за обвинуваченням у загрозі вбивства президента США Джо Байдена. Затриманий Скотт Мерріман стверджував, що “Бог наказав йому вирушити до Вашингтона, щоб відрубати голову змії в серці нації”. А ще заявив співробітникам правоохоронних органів, що прямує до Білого дому, щоб сказати Байдену, що люди втомилися від розбіжностей у країні та мають повернутися до Бога (або вирушити до пекла). Мерріман також зробив серію “божевільних” постів у Facebook, у яких, як заявили офіційні особи, використав “загрозливі формулювання”. Зловмисника затримали на парковці ресторану. У нього знайшли заряджений магазин для пістолета 45-го калібру та зорову трубу в рюкзаку, що, за словами Меррімана, призначалося для “розвідки”.

Велика помилка

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс жорстко розкритикував позицію Німеччини щодо ненадання збройної підтримки Україні на тлі нарощення військ РФ біля українських кордонів. “Я розумію розвиток зовнішньої політики Німеччини після Другої світової війни. Але час різко змінився. Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодним чином не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів Німеччини. Недостатньо цього і для нинішніх противників Заходу, одним із яких є Росія”, – заявив Пабрікс. Він назвав великою помилкою позицію Німеччини не відправляти Україні зброю, а натомість відправити польовий госпіталь. “Якщо ви бачите, як когось грабують на темній вулиці, і ви кажете: “Я допоможу вам, викликавши швидку допомогу після того, як вас поб’ють” – цього недостатньо. Навіть якщо ви заплатите за швидку допомогу. Німецькі політики більше не розуміють, що означає стримування”, – образно висловив свою думку латвійський міністр.

Співчутливі сусіди

Ще одне повідомлення, яке начебто мало й втішити – адже є, виявляється, у нас співчутливі сусіди, котрі спроможні, за необхідності, протягнути руку допомоги. І водночас це – ще одна інформаційна цеглинка в створенні атмосфери нервозності, дефіциту якої наше суспільство зовсім не відчуває. Дві третини опитаних жителів Польщі вважають, що у разі російського вторгнення Польща має допомогти Україні. 66,2% респондентів вважають, що у разі нападу Росії Польща повинна підтримувати Україну, а 26,2% вважають, що не повинна. 7,2% опитаних не визначилися з думкою. На запитання про те, якою мала б бути допомога з боку Польщі, 42,4% назвали дипломатичну підтримку, 41% – надання зброї, 38,9% – надання матеріальної допомоги (у вигляді коштів, продовольства тощо). 26,4% вважають, що країна має прийняти людей, які втікатимуть від війни, а близько 14% висловили думку, що Польща могла б відправити на допомогу своїх військових.

Україна

Вигода в особливо великих розмірах

Черговий “слуга народу”дійшов висновку, що його вірна служба отому самому народу оцінюється недостатньо. Згідно з поданою декларацією, джерелом доходу депутата є лише заробітна плата у розмірі 494 418 гривень. Отож вирішив трохи поліпшити свій добробут і обрав для цього типовий український спосіб – хабар. Або ж, як його нині називають, отримання неправомірної вигоди. НАБУ, САП та ОГП (ого скільки серйозних органів напосілися на бідолаху!) спіймали чинного народного депутата України з фракції “Слуга народу” Сергія Кузьміних на “гарячому”: отриманні отої самої не дуже чистої вигоди в розмірі 558 тис. гривень. Щиро кажучи, в порівнянні з деякими іншими оборудками наших високих достойників сума може й не дуже шокувати, та все ж підпадає під визначення “в особливо великих розмірах”. За даними слідства, чиновник отримав кошти за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. Поки що ж, як повідомляється, ДБР ніяк не може душевно поговорити з нардепом – той вперто уникає зустрічі…

Розтин тіла

Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос у одній з політичних програм поділився не позбавленими інтересу думками щодо нинішнього становища України. Він вважає, що процес “судетизації” нашої країни (за аналогією із захопленням німцями Судетського краю в 1938 р. і анексією Чехословаччини в 1939 р.) почався 8 років тому: спершу “відтяпали” Крим, потім – Донбас. Тепер Путін перекинув танки з Далекого Сходу до білоруського кордону. Він тим самим дає зрозуміти Заходу, що Китаю зовсім не боїться і може дозволити собі залишити неприкритими Сибір і Далекий Схід. В даний час, на думку А.Матіоса, Захід і Росія ніби стоять біля тіла України, і саме відбувається його розтин. Ті забрали собі Крим і Донбас, ті – нашу суб’єктність… А ще Матіос дав безкоштовну пораду Заходу: прийняти Росію в НАТО (така заявка була подана нею ще в 1994 р.), і тоді багато проблем, в тому числі й навколо України, вирішаться самі по собі: Росія об’єднається з НАТО, Заходом і будуть спільно дружити проти Китаю…

Тернопілля

Правосуддя стає “справедливішим”

Як би ми не нарікали на українське (в тому числі й тернопільське) правосуддя, воно таки стає об’єктивнішим і справедливішим. Свіжі приклади: покатав хлоп дітей на коні (без державної реєстрації) – сплати штраф у 17 тис. грн. Поцупили дві жінки з крамниці продуктів на 235 грн. (за це, звісно, треба карати) – отримуйте по 1 року та 6 місяців позбавлення волі – щоправда, з іспитовим терміном. Справді, це ж вам не розкрадання вагонами, не злісне хуліганство, не “п’яна” їзда з потерпілими чи обстріл школи з пневматичної зброї, які тягнуть за собою штраф розміром аж в 51 гривню або ж просто сходять винуватцям з рук – це ж катання на коні! І крадіжка на суму понад дві сотні грн.! Мимоволі пригадуються рядки Леоніда Глібова: “Воно було б зовсім не диво, коли б він їв собі м’ясиво, а то він сіно їв!”. А 59-річний тернополянин на власному досвіді переконався, що, по-перше, при виборі партнерки варто б дотримуватися розумної різниці у віці, а по-друге, незайве, коли вже запрошуєш до власного помешкання, знати її прізвище: його 30-річна пасія не лише прихопила на пам’ять про кавалера 2 мобільні телефони, а й поцупила з банківської картки 20 тис. грн. Поліції таки вдалося ідентифікувати Miss Incognito. А як гарно все, мабуть, починалося…