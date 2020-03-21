Спробуйте вгадати, який товар почав користуватися найбільшим попитом у тернополян, коли близько 12.00 в суботу на сайтах з’явилися повідомлення оперативного штабу про введення в місті з 23 березня маскового режиму.

Полуничний йогурт? Батони у вигляді французьких багетів? Часник? Чи, може, презервативи пролонгованої дії?

Даремно, мабуть, я взявся інтригувати читачів – як мовиться, і коневі зрозуміло, що всі кинулися купувати оті маски. Однак майже одразу ж з пам’яті виринув ностальгійний спогад про СРСР і фраза з гуморески Михаїла Жванецького (“Интересная у нас страна: как только возникает спрос – сразу исчезает предложение”). Поки я допитувався біля аптечного віконечка у дівчини з гарненькими очима (все решта було сховане під маскою), коли ж можна сподіватися на появу отих самих масок, до аптеки встигли зазирнути три відвідувачі, які з порога задавали одне й те ж стереотипне запитання: “Є маски?”. Дівча-провізор (ка) якось винувато глянула отими самим гарненькими очима і розвела руками, мовляв, немає і не знаю, коли будуть.

Схожу міміку і жестикуляцію я отримав через 5 хвилин у іншій аптеці на вул. Миру. Потім – на вул. Громницького. Далі – на Лучаківського. Персоналу аптеки мережі “Подорожник”, що на Майдані Перемоги, очевидно, набридло відповідати на дурнуваті запитання, отож вони повішали на дверях сповіщення про те, що “Масок немає”. Завершив я свій марш-кидок в аптеці на вул. Мазепи. Фармацевт (ка) у останній, напевно, вже наслухалася достатньо запитань про маски, оскільки моє викликало у неї щось схоже на гримасу, яку було помітно навіть під маскою.

Чому в критичний момент в аптечній мережі не виявилося дуже потрібної і дуже простої речі, дефіциту якої, здавалося б, не має бути просто тому, що… не має бути?

Ще раніше довелося читати в соцмережах і не раз чути від телеведучого Андрія Пальчевського про оборудку радника Президента Михайла Радуцького, котрий у розпал епідемії COVID-19 у Китаї оптом продав у “Піднебесну” 28 млн. отих самих масок, добряче нагрівши на цьому руки. Користувачі соцмереж при цьому прогнозували, що коли коронавірус добереться до України, той же Радуцький продасть нам імпортовані з Китаю маски, але вже в три рази дорожче.

Не знаю, чи справді так було чи, може, хто збрехав (хто ворогів не мав). Не знаю також, чи буде катюзі по заслузі (ця справа у нас звично пробуксовує). Знаю одне: в проміжку між 13.30 і 15.00 в суботу, 21 березня, в жодній з відвіданих мною шести аптеках на масиві Дружба масок не було. Антисептиків і парацетамолу, до речі, теж.

Ігор Дуда