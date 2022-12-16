Світ

Шляки трафляють

Від висловлювань західних високопосадовців щодо постачання Україні озброєння іноді можуть просто “шляки трафляти” (за всієї вдячності їм за допомогу). Або ж їх можна сприймати з гумором – як колишній радянський шинок “13 стульев”, в якому, пригадується, якось йшла мова про те, що “вона оселилася в кімнаті, з якої видно те місце, з якого видно море”. У подібному стилі щодо постачання Україні систем озброєнь більшої дальності висловився міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. “Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи, які є більш далекобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і порушуватимуть Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі”, – сказав він. “Буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі”, – вам все стало зрозуміло стосовно термінів поставки нам конче необхідної зброї, а головне – самої можливості цих поставок? Сподіваюся, що все…

Прогрес по-американськи

Розділяючи увагу між Україною, Тайванем та іншими “больовими точками” планети, президент Сполучених Штатів Джо Байден викроїв час і для ще одного надзвичайно важливого акту – підписав закон про федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Він офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою. А також зобов’язує штати визнавати дійсність шлюбів, включаючи одностатеві та міжрасові. “Цей закон вимагає, щоб міжрасові та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни” – підкреслив US President і додав, – небагато речей є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність. Сьогодні Америка робить ще один крок до цієї рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх. Сьогодні, з підписанням Закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес”. Агов, українці, сповнені вдячності до США і персонально Дж. Байдена за вкрай необхідну допомогу, ви теж ладні разом з Америкою “святкувати цей прогрес”?

Україна

Незрозуміла аргументація

Якщо заглянути у Вікіпедію, то там можна прочитати, що відмінність самохідної артилерійської установки (САУ) від танка полягає в тому, що САУ – це повноцінна артилерійська гармата на самохіднім шасі, тоді як танк озброєний спеціальною танковою гарматою. Здавалося б, відмінність не настільки суттєва, щоб САУ відправляти в Україну, а танки – категорично ні. Зокрема, в Україні не розуміють, чому німецький уряд поставляє в Україну артилерію, але водночас вагається, коли мова йде про танки. Про це вів мову і глава МЗС Дмитро Кулеба. “Чесно кажучи, ми не розуміємо цю лінію аргументації”, – сказав він, додавши, що, якщо ми будемо недостатньо озброєні, то війна затягнеться, а це не в інтересах ні України, ні її західних партнерів. Міністр зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші поставки зброї, але це не стосується танка Leopard 2, про який неодноразово просив Київ. “Такого рішення ще не прийнято. Але ми над цим працюємо”, – сказав Д.Кулеба.

Все буде по-українськи…

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович відомий своїми оригінальними (здебільшого – заспокійливо-заколисуючими) оцінками воєнної ситуації, а також суспільних явищ і окремих осіб. На його думку, багато хто з росіян є, загалом, нормальними і навіть десь порядними людьми – до того часу, доки їм не надійде наказ згори. А оскільки оті, що нагорі, на надмірні чесність і порядність не страждають, то й не дивно, що єство отих рядових і нібито нормальних росіян стає наповнене… лайном. І відповідними робляться їхні думки і вчинки. Також О.Арестович передбачає, що попри всю тяжкість нинішньої ситуації в країні, те, що розпочнеться після закінчення війни й нашої перемоги, буде незмірно важчим. Почнеться відбудова України, а разом з нею знову гостро постануть питання корупції та інших зловживань (вони, як і коронавірус, нікуди не поділися); політичні верхи візьмуться з’ясовувати, хто більше доклався до перемоги, хто втрачав на війні, а хто – заробляв. Словом, вважає О.Арестович, все буде дуже по-українськи…

Україна переможе

Вочевидь, на такі цифри зовсім не розраховував В.Путін, починаючи вторгнення в Україну. Більше того, можна припустити, що 30 грудня, саме в соту річницю створення СРСР, він мав намір на руїнах давно підкореної України оголосити про відновлення колишнього “братского союза народов”. Але вийшло зовсім не так. Вранці 24 лютого ця цифра була, мабуть, меншою, однак сьогодні, згідно з результатами опитування, 85% українців переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території. З початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні буде саме звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді). Лише 9% опитаних обрали варіант повернення територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 р. Підтримка деокупації всіх територій України абсолютна (більше 80%) серед представників усіх регіонів країни. За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% респондентів. Результати опитування також свідчать про те, що зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% у 2019 році, до 53% – у 2022р.).

Тернопілля

Після нас – хоч потоп

Можливо, асоціюючи нинішню війну з Росією з ймовірним кінцем світу, чимало наших співгромадян взялися дотримуватися принципу “Після нас – хоч потоп”. Потопу ще треба діждатися, а от купи сміття поблизу туристичної цікавинки Тернопілля – Русилівських водоспадів – цілком реальна і не дуже приємна для ока річ. Водночас краяни відчутно прогресують і в іншому улюбленому виді національного заняття – крадіжках. Один сміливець серед білого дня поцупив одразу два генератори, які були встановлені поблизу громадських закладів. Другий же новатор на ниві злодійства вирішив довести, що він вільний від пут ще однієї нашої болячки – непотизму – і не надає жодних преференцій членам своєї родини перед рештою людей. Отож взяв – і обікрав рідну матір, та так грунтовно, що жінка визнала за потрібне звернутися в поліцію. А деінде невдачлива учасниця амурного трикутника влаштувала в салоні своєї суперниці справжнє One Lady Show – з дикими криками, а на додачу – ще й жбурлянням різнокольорових фалоімітаторів (якийсь ритуальний обряд?). Суд призначив ревнивиці аж 850 грн. штрафу і постановив знищити усі порозкидані нею знаряддя для збоченців. Щоправда, вирок ще не набув сили, отож, може, їх для чогось (чи для когось) залишать?