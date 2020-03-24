Весняний призов на Тернопільщині мав розпочатися з початку квітня. Втім, через карантин його перенесуть на травень-червень.

Призиватимуть до війська юнаків від двадцяти років, – повідомляє Міноборони. Однак за бажанням відтепер можна йти служити з 18 років.

“На строкову службу 18- та 19-річних юнаків не призиватимуть, за винятком тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та терміни проведення чергових призовів 2020 року. Призов, який мав розпочатися 1 квітня та тривати до кінця червня, перенесено на травень-червень. Відправлення у військові частини повинні були початися десь із 7 квітня, а тепер вони будуть у травні-червні”.

Через карантин наразі призовників не викликатимуть до військових комісаріатів і на проходження медичних оглядів. У Міноборони припускають, що карантин після 3 квітня буде продовжено через стрімке зростання випадків зараження коронавірусом.

Як повідомив заступник обласного військового комісара Петро Сирко, під час осіннього призову до війська з Тернопільщини відправили 450 юнаків. Про завдання весняного призову обіцяють повідомити згодом.

Софія Романська