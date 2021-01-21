Аж до сьомого етапу Кубок світу цього сезону обходився без щасливо усміхнених українок на п’єдесталі (і через це, напевно, багато втратив).

Сьогодні в італійському Антгольці цей прикрий для нас недолік було усунуто: Юлія Джима посіла друге місце в індивідуальній гонці на 15 км. Без жодного промаху відстрілявшись на всіх вогневих рубежах (єдиною серед всіх учасниць), українка поступово виходила на лідируючі позиції: 12 місце – 7-е – 2-е після четвертого рубежу. І хоча наздогнати австрійку Хаузер не вдалося, але й перевагою над молодшою на три роки (не дуже доречна для згадування у повсякденному житті, але суттєва у спортивних змаганнях подробиця) француженкою Шевальє-Буше Юлія поступатися аж ніяк не збиралася, випередивши її в підсумку майже на 21 секунду.

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна з одним промахом посіла 16 місце, Валентина Семеренко не закрила дві мішені і показала 28-й підсумковий час, а Дар’я Блашко через повільний біг вкупі з не надто влучною стрільбою не потрапила навіть у топ-50.

Антгольц, жіноча індивідуальна гонка

1. Л-Т. Хаузер (Австрія) – (0+0+1+0) 42:29,3

2. Ю. Джима (Україна) – (0+0+0+0) + 43,7

3.А.Шевальє-Буше (Франція) +1:04,0