З 1 грудня в Україні планово збільшили розмір деяких соціальних допомог.

Також зріс прожитковий мінімум – з 2 600 гривень до 2 684 гривень. Втім, за словами аналітиків, протягом року краяни стали, як мінімум, на 30% біднішими.

З інформацією Державної служби статистики, у майже половини українців доходи скоротилися. Також люди почали менше витрачати коштів на товари та послуги.

“Можемо спостерігати поступове біднішання наших людей. Кожен другий почав отримувати менше, зокрема, і через інфляцію. Гривня здешевшала майже на третину. А витрати на базові речі зросли. Тож можемо спостерігати дорожчання окремих продуктів щонайменше на третину. Тут позначився курс валют, зростання собівартості виробництва. На жаль, такі тенденції посилюються. І оце, майже незначне підвищення соцвиплат, не захищає людей від біднішання”, – каже кандидат економічних наук Ігор Бойко.

За прогнозами аналітиків, 2023 рік буде складний для економіки України. Відтак більшості людей у цей час доведеться нелегко. Однак наприкінці наступного року прогнозують незначне економічне зростання.