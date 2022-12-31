З Новим роком – нехай він буде роком нашої перемоги!

Вітаємо наших читачів і всіх українців із новим 2023-м роком!

Дякуємо Захисникам і Захисницям, котрі мужньо боронять Україну від московитської навали! Повертайтеся додому якнайшвидше з такою бажаною перемогою!

З болем у серці згадуємо Героїв, котрі віддали життя за нашу свободу. Молимося за усіх жертв цієї страшної війни. Співчуваємо їх рідним і близьким. Нехай Господь дає сили пережити страшне горе і втамує біль від непоправної втрати.

Нехай новий 2023-й рік буде роком нашої перемоги! Нехай він принесе мир у наші оселі.

Бажаємо, щоб наступний рік пройшов без тривог, а в наших домівках завжди було світло.

Нехай правда переможе, а ворогам воздасться сторицею за все зло, яке вони скоїли на нашій землі.

Тримаймося! Переможемо!

Слава Україні! Героям слава!

Редакція “За Збручем”

Ілюстрація Pruvitannja.com.ua