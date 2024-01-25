Лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких визначили у Тернополі. Урочиста церемонія нагородження відбулася у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 22 січня.

За результатами 2023 року були відзначені відомі в Україні громадсько-культурні діячі, поети, письменники, художники, літературознавці, краєзнавці, мистецтвознавці, публіцисти. Як повідомили у музеї, це четверо діячів з Тернопільщини і ще троє із Чернігова, Львова і Сумщини.

Із наших краян літературно-мистецьку, громадсько-політичну відзнаку одержали:

– Анатолій Баньковський із Тернополя, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, заслужений працівник культури України – за значний особистий внесок у розвиток мистецької педагогіки та популяризацію пісень Богдана Лепкого;

– Сергій Лазо із Тернополя, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України – за творчість останніх років, зокрема книгу «І я люблю… (2020, 2022 рр.) та популяризацію української пісні;

– Раїса Обшарська із Чорткова, членкиня Національної спілки журналістів України і Національної спілки письменників України – за книги останніх років «Перелітні сніговики: оповідання» та книги віршів «Кулі в трояндах»;

– Микола Шевчук із Теребовлі, заслужений художник України – за активну діяльність в галузі графіки, монументального, станкового та декоративного живопису, іконографії та скульптури, а також популяризацію творчості Богдана та Левка Лепких, зокрема створення портрета Левка Лепкого.

Лауреатами також стали:

– Микола Будлянський із Чернігова, заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України – за поетичну творчість, зокрема книги поезій «Смак пізнього яблука», «Любов і вирій»;

– Роман Горак зі Львова, науковець, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка – за багаторічну популяризацію творчості Богдана Лепкого і книгу «Богдан Лепкий. Біографія: Роман-есей (Львів, 2023);

– Алла Олещинська із Сумщини, громадсько-культурна діячка, перша директорка Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині – за вагомий вклад у розвиток української культури та багаторічну популяризацію творчої спадщини Богдана Лепкого.

За популяризацію української культури та творчості братів Богдана і Левка Лепких члени Громадської ради нагородити подяками ще трьох жителів Тернопілля:

– Івана Бандурку (с. Яблунів, Гусятинщина), члена Національної спілки журналістів України й Національної спілки письменників України, літератора, публіциста, краєзнавця – за популяризацію творчості родини Лепких на сторінках ЗМІ, зокрема в газеті «Свобода»;

– Богдана Федоріва (м. Тернопіль), викладача образотворчого мистецтва мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької – за серію книг (альбомів-каталогів) «Соломія Крушельницька в роботах юних художників», «Сім чудес Тернополя», «Кобзар очима юних художників» та педагогічну діяльність;

– Володимира Чистуха (м. Підгайці), члена Національної спілки краєзнавців України, Національної спілки журналістів України – за популяризацію української культури, краєзнавства, зокрема спадщини родини Гузарів.

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці