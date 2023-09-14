У центрі Тернополя спиляють ще кілька дерев

15 вересня на вулиці Руській проведуть видалення декількох сухостійних дерев.

Про це повідомляють у Тернопільській міській раді.

“15 вересня з метою запобігання та виникнення аварійної ситуації працівники спеціалізованої організації у Тернополі проводитимуть видалення декількох сухостійних дерев у центральній частині міста”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема, поблизу будинку на вул. Руській, 14 спиляють три сухих каштани та одну катальпу.

У міськраді наголошують, що роботи проводяться відповідно до наявних дозвільних документів, зокрема, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

“Просимо тернополян з розумінням поставитися до необхідності здійснення цих робіт”, – звертається влада до містян.