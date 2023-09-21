21 вересня з метою запобігання та виникнення аварійної ситуації працівники спеціалізованої організації у Тернополі проводитимуть видалення аварійних дерев.

Про це повідомляють у міській раді.

“Зокрема, на вул. Текстильній будуть видалені аварійні, фаутні з ознаками стовбурної та кореневої гнилі, дерева породи тополя”, – зазначають у мерії. І додають, що роботи проводяться відповідно до наявних дозвільних документів, зокрема, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

“Просимо тернополян з розумінням поставитися до необхідності здійснення цих робіт”, – звертаються у міській раді.