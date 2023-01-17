Пішов у засвіти старший рентгенлаборант одного з лікувальних закладів Тернополя Василь Мамус.

Про важку втрату повідомив колега померлого Юрій Рудько.

“Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце молодої людини, сповненої сил та енергії, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи, завжди будуть сильніші, ніж смерть!

У нашій пам’яті Василь назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлого. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу.

Поділяємо біль та горе рідних!”, – ідеться у дописі.